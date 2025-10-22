Ukrayna PUA-larla Dağıstana zərbə endirib
- 22 oktyabr, 2025
- 09:14
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin dronları Dağıstana zərbə endirib, hədəf müəssisələrdən biri olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Dağıstan başçısı Sergey Melikov sosial şəbəkələrdə məlumat verib.
"Hazırda ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur", - deyə o vurğulayıb.
Dağıntılar barədə məlumat dəqiqləşdirilir.
