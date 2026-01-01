Türkiyədə 233 kəndlə nəqliyyat əlaqəsi kəsilib
Region
- 01 yanvar, 2026
- 16:46
Türkiyənin Qara dəniz bölgəsinin Gümüşhane, Giresun və Artvin vilayətlərində güclü qar səbəbindən 233 kəndə gedən yollarda nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Bildirilib ki, qapalı yolları açmaq üçün Vilayət Xüsusi İdarəsinin 220 əməkdaşı, 97 nəqliyyat vasitəsi və texnikası ilə qarla mübarizə davam edir.
Məlumata görə, Trabzon və Orduda da qar fasilələrlə təsirini davam etdirir.
Son xəbərlər
17:00
Amerikadan Azərbaycana turist axını 3 % azalıbTurizm
16:55
Azərbaycan XİN İsveçrəyə başsağlığı veribXarici siyasət
16:54
İsveçrədə partlayışda ölənlər və yaralananlar arasında azərbaycanlıların olub-olmaması barədə məlumat daxil olmayıb - RƏSMİXarici siyasət
16:46
Türkiyədə 233 kəndlə nəqliyyat əlaqəsi kəsilibRegion
16:38
İsveçrə Prezidenti 40 nəfərin öldüyü kurort zonasına yollanıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
16:32
Foto
"Tut Əlimdən" Uşaqlar üçün Sosial Reabilitasiya Mərkəzində bayram şənliyi təşkil olunubSosial müdafiə
16:30
AZAL-a 2 milyard manatdan çox əlavə kapital qoyulubMaliyyə
16:26
"Çelsi" Entso Mareska ilə yolları ayırdığını açıqlayıbFutbol
16:19