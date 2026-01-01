İsveçrədə partlayışda ölənlər və yaralananlar arasında azərbaycanlıların olub-olmaması barədə məlumat daxil olmayıb - RƏSMİ

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Xarici siyasət
    • 01 yanvar, 2026
    • 16:54
    İsveçrənin Kran-Montana dağ-xizək kurortunda partlayış nəticəsində ölənlər və yaralananlar arasında Azərbaycan vətəndaşlarının olub-olmaması barədə məlumat daxil olmayıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızadə bildirib.

    Qeyd edək ki, Alp dağlarında yerləşən xizək kurortu şəhərciyi Kran-Montanada 2026-cı il yanvarın 1-də gecə yarısından sonra, təxminən, saat 01:30 radələrində "Le Constellation" adlı ikimərtəbəli barda partlayış baş verib. Yanğın nəticəsində, təxminən, 40 nəfər ölüb, daha 100 nəfər isə xəsarət alıb.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İsveçrə partlayış Ayxan Hacızadə
    МИД: Данных о гражданах Азербайджана среди погибших и пострадавших на курорте в Швейцарии нет

