Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    МИД: Данных о гражданах Азербайджана среди погибших и пострадавших на курорте в Швейцарии нет

    Внешняя политика
    • 01 января, 2026
    • 16:58
    МИД: Данных о гражданах Азербайджана среди погибших и пострадавших на курорте в Швейцарии нет

    Информации о том, есть ли граждане Азербайджана среди погибших и пострадавших при взрыве на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, не поступало.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    Отметим, что взрыв произошел в ночь на 1 января 2026 года в двухэтажном баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана, расположенном в Альпах. По предварительным данным, в результате инцидента погибли около 40 человек, еще порядка 100 человек получили травмы.

    МИД Швейцария трагедия горнолыжный курорт Кран-Монтана
    İsveçrədə partlayışda ölənlər və yaralananlar arasında azərbaycanlıların olub-olmaması barədə məlumat daxil olmayıb - RƏSMİ
    MFA: No info on Azerbaijani citizens among killed, injured at Swiss resort

    Последние новости

    17:47

    В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

    В регионе
    17:42

    Поток туристов из Америки в Азербайджан снизился на 3%

    Туризм
    17:27

    Хакан Фидан в Анкаре провел переговоры с Рустемом Умеровым

    В регионе
    17:18

    В 2025 году на войне в Украине погибли 12 азербайджанцев

    Внешняя политика
    17:12

    В Татарстане пять человек получили травмы глаз от пиротехники в новогоднюю ночь

    В регионе
    17:11

    Поток туристов из Европы в Азербайджан вырос на 3,5%

    Туризм
    17:09

    AZAL получил дополнительный капитал в размере более 2 млрд манатов

    Финансы
    17:06

    Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку в 2025 году

    Внешняя политика
    17:00

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Швейцарии в связи с трагедией в Кран-Монтане

    Внешняя политика
    Лента новостей