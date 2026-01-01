МИД: Данных о гражданах Азербайджана среди погибших и пострадавших на курорте в Швейцарии нет
Внешняя политика
- 01 января, 2026
- 16:58
Информации о том, есть ли граждане Азербайджана среди погибших и пострадавших при взрыве на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, не поступало.
Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Отметим, что взрыв произошел в ночь на 1 января 2026 года в двухэтажном баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана, расположенном в Альпах. По предварительным данным, в результате инцидента погибли около 40 человек, еще порядка 100 человек получили травмы.
