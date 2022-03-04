Украинская сторона сообщила о гибели 47 человек в Чернигове, семи граждан на Луганщине

В Чернигове в результате бомбардировки российской авиацией 3 марта погибли 47 человек.

В Чернигове в результате бомбардировки российской авиацией 3 марта погибли 47 человек.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной администрации.

"По уточненной информации медицинских учреждений, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек – 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек", - говорится в сообщении.

3 марта российские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в Чернигове.

По состоянию на вчерашний вечер, из-под завалов изъяли тела 33 погибших и 18 травмированных.

Кроме того, сообщается, что продолжаются обстрелы украинских населенных пунктов. Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил о том, что только за вчера в области найдены тела семи погибших луганчан, ранены — 13 человек, в их числе двое детей.

По словам Гайдая в Северодонецке разрушены коммуникации — город остался без газа. Сейчас ведутся работы по их восстановлению. Оккупанты также обстреляли многопрофильную больницу и центру туризма и краеведения. Кроме Северодонецка, удары были нанесены по Боровскому, Золотому-4, Лисичанску, Горному, Попасной, Сиротином и другим населенным пунктам.