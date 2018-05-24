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    Украина ввела санкции в отношении российских СМИ

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Украинская сторона ввела санкции  в отношении российских СМИ, сообщает Report со ссылкой на "112 Украина".

    Как отмечается, санкции будут действовать в течение трех лет. В число СМИ, оказавшихся в санкционном списке, попали "Россия-24", "Первый канал", "НТВ", "Наше Радио", "Рен ТВ", акционерные общества "ТНТ-Телесеть" и "Москва Медиа", а также "Национальная медиа группа" и другие.

    Ранее в Госдуме отреагировали на санкции Киева против МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина. В заявлении отмечается, что такие действия являются подавлением свободы слова и свидетельствуют о невозможности высказывать альтернативную точку зрения.

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