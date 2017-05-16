Президент Украины расширил санкции против России - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Как сообщает Report, соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В санкционный список вошли ряд физических и юридических лиц, в том числе компания "Яндекс".

*** 11:50

Украина ввела санкции сроком на три года в отношении компании "Яндекс". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, в апреле на официальном портале президента Украины опубликована петиция с просьбой запретить деятельность компании "Яндекс" на территории государства.

Угрозу национальной безопасности Украины, по мнению автора петиции, представляет то, что "компания осуществляет экспансию в Украину и финансируется российским капиталом".