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Украина ввела санкции против более чем 180 компаний из РФ и Беларуси

Украина ввела санкции против более чем 180 компаний из РФ и Беларуси Украина ввела санкции в отношении 185 юридических и физических лиц России и Беларуси, а также трех индивидуальных предпринимателей.
В регионе
30 января 2023 г. 12:46
Украина ввела санкции против более чем 180 компаний из РФ и Беларуси

Украина ввела санкции в отношении 185 юридических и физических лиц России и Беларуси, а также трех индивидуальных предпринимателей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского от 28 января опубликован на его официальном сайте.

В санкционный список включены в том числе транспортные, лизинговые, инвестиционные и производственные компании. Санкции введены на 10 лет. Ограничительные меры, в частности, предусматривают блокировку активов и вывода капитала за пределы страны, ограничение торговых операций и транзита через территорию Украины.

В этот перечень, в частности, включены российские "Уралкалий", "Башкирская содовая компания", "Сибирская угольная энергетическая компания", казанское ПАО "Органический синтез", "Газпромбанк Лизинг", "ВТБ Лизинг", "Райффайзен-Лизинг", "ПСБ Лизинг", "Газпромтранс", АО "Спецэнергостранс", "Интер карго компани", "Русская контейнерная компания", "Инвестиционная вагонная компания", "Грузовая компания" и "Федеральная грузовая компания".

В числе белорусских предприятий, в отношении которых Украина вводит ограничения, перечислены "Беларуськалий", "Гомельский химический завод", Белорусская железная дорога, "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" БелЖД, "ЕвроТрансВагон", "Кроноспан ОСБ", Белгазпромбанк, "Беллесэкспорт", "АСБ Лизинг" и "Содружество Транс-Агро".

Ранее в Украине введены санкции против 22 представителей Русской православной церкви.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Rusiya və Belarusun 180-dən çox şirkətinə qarşı sanksiya tətbiq edib

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