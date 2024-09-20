О нас

Премьер-министр Армении встретился с заместителем помощника госсекретаря США

Премьер-министр Армении встретился с заместителем помощника госсекретаря США Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком.
В регионе
20 сентября 2024 г. 23:08
Премьер-министр Армении встретился с заместителем помощника госсекретаря США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе армянского премьера.

Пашинян подчеркнул "динамичный характер" отношений Армения-США и отметил важность поддержки администрации США в осуществлении институциональных реформ в Армении. Он также подчеркнул необходимость реализации в своей стране целевых программ при поддержке США, в том числе по улучшению инфраструктуры.

Собеседники коснулись договоренностей, достигнутых на состоявшейся в Брюсселе в апреле текущего года встрече высокого уровня Армения-ЕС-США, и процесса их реализации.

Были обсуждены вопросы, связанные с мирным договором между Арменией и Азербайджаном. В этом контексте премьер-министр Пашинян коснулся позиций армянской стороны и подчеркнул, что Армения "привержена повестке мира и установлению стабильности в регионе".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi