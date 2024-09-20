Премьер-министр Армении встретился с заместителем помощника госсекретаря США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США Джошуа Хаком.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе армянского премьера.

Пашинян подчеркнул "динамичный характер" отношений Армения-США и отметил важность поддержки администрации США в осуществлении институциональных реформ в Армении. Он также подчеркнул необходимость реализации в своей стране целевых программ при поддержке США, в том числе по улучшению инфраструктуры.

Собеседники коснулись договоренностей, достигнутых на состоявшейся в Брюсселе в апреле текущего года встрече высокого уровня Армения-ЕС-США, и процесса их реализации.

Были обсуждены вопросы, связанные с мирным договором между Арменией и Азербайджаном. В этом контексте премьер-министр Пашинян коснулся позиций армянской стороны и подчеркнул, что Армения "привержена повестке мира и установлению стабильности в регионе".