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Зеленский: График плана победы рассчитан на быстрые решения в октябре-декабре

Зеленский: График плана победы рассчитан на быстрые решения в октябре-декабре Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что график плана победы, который на следующей неделе будет представлен во время поездки в США, рассчитан на одобрение быстрых решений союзниками страны в течение октября-декабря.
В регионе
20 сентября 2024 г. 16:16
Зеленский: График плана победы рассчитан на быстрые решения в октябре-декабре

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что график плана победы, который на следующей неделе будет представлен во время поездки в США, рассчитан на одобрение быстрых решений союзниками страны в течение октября-декабря.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

Он отметил, что все детали плана будет обсуждать с президентом США Джо Байденом.

"Потому что, в большинстве своем, решения по плану зависят именно от него. Также и от других союзников. Но, там есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины очень надеется, что Байден поддержит этот план.

"План рассчитан на решения, которые должны произойти, начиная с октября до декабря месяца, и не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что помимо встречи с Байденом, он планирует провести переговоры и с кандидатами в президенты - республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. Он отметил, что намерен узнать позицию Трампа по окончанию войны.

"И конечно я буду общаться, если будет у нас встреча. Думаю, что будет. Что касается Дональда Трампа, конечно, я хочу понять его видение по этому вопросу", - сказал президент.

На следующей неделе Зеленский поедет в США. Он примет участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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Версия на английском языке Zelenskyy says victory plan must work by December

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