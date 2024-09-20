Еще на одной шахте Казахстана погиб рабочий

В Актюбинской области Казахстана погиб рабочий. Инцидент произошел на обогатительной фабрике ТОО "Актюбинская медная компания" (АМК).

В Актюбинской области Казахстана погиб рабочий. Инцидент произошел на обогатительной фабрике ТОО "Актюбинская медная компания" (АМК).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в управлении инспекции труда.

"Несчастный случай произошел 18 сентября примерно в 22:40 часов, в результате обвала руды шахты на дробильщика Нургалиева А.С.", - сказано в сообщении.

Отмечается, что до 20 октября будет вестись специальное расследование.

АМК была основана в 2004 году в качестве казахстанского филиала "Русской медной компании". В 2004-2017 годах РМК вложила в АМК 900 млн долларов.

14.06

На Орловской шахте в Казахстане предположительно в результате обрушения горной массы, получили травмы двое работников медедобывающей компании KAZ Minerals. Один из них от полученных травм скончался в больнице.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба KAZ Minerals.

"Второй шахтер после оказания медицинской помощи находится дома. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая", - сообщили в компании.

KAZ Minerals Limited - медедобывающая компания, ориентированная на развитие крупномасштабного, низкозатратного производства карьерного типа в Казахстане. Группа ведет операционную деятельность на медном руднике Актогай и Орловском руднике, одноименной обогатительной фабрике в области Абай и на руднике Бозшаколь в Павлодарской области, двух подземных рудниках и обогатительной фабрике в Восточно-Казахстанской области, а также медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане.