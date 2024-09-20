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ЕС рассматривает приостановку безвизового режима с Грузией

ЕС рассматривает приостановку безвизового режима с Грузией Евросоюз рассматривает в том числе приостановку безвизового режима с Грузией, если страна не вернется на путь "сближения с Европой".
В регионе
20 сентября 2024 г. 14:56
ЕС рассматривает приостановку безвизового режима с Грузией

Евросоюз рассматривает в том числе приостановку безвизового режима с Грузией, если страна не вернется на путь "сближения с Европой".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

"Евросоюз на высшем уровне президентов и премьер-министров выразил озабоченность траекторий развивающихся в Грузии событий. Вместо реформ, которые приблизят Грузию к Евросоюзу, к сожалению, в последние месяцы было несколько событий, увеличивающих дистанцию между Грузией и ЕС. Мы обсуждали это внутри [союза], наши члены обсуждали это, и мы ясно сказали уже несколько месяцев назад, что на столе все варианты, включая временную приостановку безвизового режима с Грузией", - сказал он.

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