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Представитель талибов вызван в МИД Ирана

Представитель талибов вызван в МИД Ирана 20 сентября временный поверенный в делах правительства Талибана в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел Ирана.
В регионе
20 сентября 2024 г. 15:26
Представитель талибов вызван в МИД Ирана

20 сентября временный поверенный в делах правительства Талибана в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Mehr.

В МИД дипломату было заявлено, что поведение представителя Афганистана, который не встал во время исполнения государственного гимна Ирана на конференции, является неприемлемым: "Гость должен уважать символы принимающей страны, в том числе государственный гимн. Это общепринятое поведение в международном сообществе. Действия представителя Афганистана не соответствовали высоким целям участия в мероприятии".

Временный поверенный отметил особое уважение своей страны к Ирану. Он заявил, что представитель Афганистана в своих действиях исходил из личных побуждений, и его поведение ни в коем случае не отражает позицию страны. Он пообещал донести позицию Ирана до Кабула.

Напомним, что на церемонии открытия 38-й Международной конференции исламского единства в Тегеране представитель правительства Талибана не встал при исполнении государственного гимна Ирана. Ряд иранских официальных лиц расценили действия представителя Талибана как неуважение. На открытии конференции также присутствовал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban" hökumətinin diplomatı İran XİN-ə çağırılıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Taliban official disrespects national anthem of Iran in front of President Pezeshkian

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