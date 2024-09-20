Представитель талибов вызван в МИД Ирана

20 сентября временный поверенный в делах правительства Талибана в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел Ирана.

20 сентября временный поверенный в делах правительства Талибана в Тегеране был вызван в Министерство иностранных дел Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Mehr.

В МИД дипломату было заявлено, что поведение представителя Афганистана, который не встал во время исполнения государственного гимна Ирана на конференции, является неприемлемым: "Гость должен уважать символы принимающей страны, в том числе государственный гимн. Это общепринятое поведение в международном сообществе. Действия представителя Афганистана не соответствовали высоким целям участия в мероприятии".

Временный поверенный отметил особое уважение своей страны к Ирану. Он заявил, что представитель Афганистана в своих действиях исходил из личных побуждений, и его поведение ни в коем случае не отражает позицию страны. Он пообещал донести позицию Ирана до Кабула.

Напомним, что на церемонии открытия 38-й Международной конференции исламского единства в Тегеране представитель правительства Талибана не встал при исполнении государственного гимна Ирана. Ряд иранских официальных лиц расценили действия представителя Талибана как неуважение. На открытии конференции также присутствовал президент Ирана Масуд Пезешкиан.