Украина ввела санкции против ряда представителей Русской православной церкви

В Украине введены санкции против 22 представителей Русской православной церкви. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский.

В Украине введены санкции против 22 представителей Русской православной церкви. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом передает Report cо ссылкой на украинские СМИ.

В санкционный список включены глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и его заместитель Вахтанг Кипшидзе, глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний, патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид, митрополит Будапештский и Венгерский Иларион.

Кроме того, санкции введены против племянника патриарха Кирилла протоиерея Михаила Гундяева, протоиерея Андрея Ткачева, протоиерея Артемия Владимирова, профессора Московской духовной академии Алексея Осипова и других.

Санкции подразумевают блокировку активов, запрет совершения сделок по ценным бумагам, перевозки и транзита ресурсов через Украину и другие ограничения. Ограничительные меры в отношении шести человек из списка введены на 30 лет, в отношении остальных - на пять лет.