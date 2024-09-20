Франция завершила обучение группы украинских пилотов на самолетах Alphajet

Первая группа украинских пилотов завершила тренинги по управлению самолетами Alphajet.

Первая группа украинских пилотов завершила тренинги по управлению самолетами Alphajet.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Франции в соцсети "Х".

"Франция только что завершила подготовку первой группы украинских пилотов на Alphajet", - сказано в сообщении.

Обучение украинских пилотов началось с марта этого года.

Ранее издание Le Monde писало, что за два года Франция планирует подготовить 26 украинских пилотов.

Alphajet - это учебно-тренировочные самолеты. Их максимальная скорость составляет более тысячи километров в час, а дальность полета - 3000 километров. Такой самолет есть у ряда европейских стран.