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Франция завершила обучение группы украинских пилотов на самолетах Alphajet

Франция завершила обучение группы украинских пилотов на самолетах Alphajet Первая группа украинских пилотов завершила тренинги по управлению самолетами Alphajet.
В регионе
20 сентября 2024 г. 17:11
Франция завершила обучение группы украинских пилотов на самолетах Alphajet

Первая группа украинских пилотов завершила тренинги по управлению самолетами Alphajet.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Франции в соцсети "Х".

"Франция только что завершила подготовку первой группы украинских пилотов на Alphajet", - сказано в сообщении.

Обучение украинских пилотов началось с марта этого года.

Ранее издание Le Monde писало, что за два года Франция планирует подготовить 26 украинских пилотов.

Alphajet - это учебно-тренировочные самолеты. Их максимальная скорость составляет более тысячи километров в час, а дальность полета - 3000 километров. Такой самолет есть у ряда европейских стран.

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