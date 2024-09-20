Франция завершила обучение группы украинских пилотов на самолетах Alphajet

Первая группа украинских пилотов завершила тренинги по управлению самолетами Alphajet.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Франции в соцсети "Х".
"Франция только что завершила подготовку первой группы украинских пилотов на Alphajet", - сказано в сообщении.
Обучение украинских пилотов началось с марта этого года.
Ранее издание Le Monde писало, что за два года Франция планирует подготовить 26 украинских пилотов.
Alphajet - это учебно-тренировочные самолеты. Их максимальная скорость составляет более тысячи километров в час, а дальность полета - 3000 километров. Такой самолет есть у ряда европейских стран.