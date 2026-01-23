Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Украина в 2026 году нуждается в оружии от США на $15 млрд

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 16:36
    Украина в 2026 году нуждается в оружии от США на $15 млрд

    В 2026 году Украина нуждается в американском оружии, которое получает в рамках инициативы PURL, на $15 млрд.

    Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

    По ее словам, Украине нужны средства ПВО, особенно Patriot и NASAMS. Есть четкий перечень стран, кто бы мог их передать.

    "Поэтому, конечно, продолжаем интенсивно работать над этим, потому что потребность сформирована на этот год в рамках инициативы PURL - это $15 млрд", - отметила Гетьманчук.

    Украина PURL вооружение Алена Гетьманчук

    Последние новости

    16:44

    Британия в ответ на заявления Зеленского указала на ответственность Москвы

    Другие страны
    16:36

    Украина в 2026 году нуждается в оружии от США на $15 млрд

    В регионе
    16:31

    Спикер парламента Армении в начале февраля посетит Россию

    В регионе
    16:30

    Лидеры религиозных конфессий Азербайджана поздравили президента

    Религия
    16:26

    Трамп в восторге от поездки на форум в Давосе

    Другие страны
    16:24

    БВШН возглавил рейтинг трудоустройства выпускников

    Наука и образование
    16:21

    Конституционный суд Болгарии утвердил отставку президента страны

    Другие страны
    16:16

    Заслуженный артист: ИИ не должен мешать развитию культуры

    Kультурная политика
    16:15

    Азербайджан принял участие в Международном дне образования в ЮНЕСКО

    Внешняя политика
    Лента новостей