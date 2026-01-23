Украина в 2026 году нуждается в оружии от США на $15 млрд
- 23 января, 2026
- 16:36
В 2026 году Украина нуждается в американском оружии, которое получает в рамках инициативы PURL, на $15 млрд.
Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.
По ее словам, Украине нужны средства ПВО, особенно Patriot и NASAMS. Есть четкий перечень стран, кто бы мог их передать.
"Поэтому, конечно, продолжаем интенсивно работать над этим, потому что потребность сформирована на этот год в рамках инициативы PURL - это $15 млрд", - отметила Гетьманчук.
