Украина в 2026 году нуждается в оружии от США на $15 млрд

В 2026 году Украина нуждается в американском оружии, которое получает в рамках инициативы PURL, на $15 млрд.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

По ее словам, Украине нужны средства ПВО, особенно Patriot и NASAMS. Есть четкий перечень стран, кто бы мог их передать.

"Поэтому, конечно, продолжаем интенсивно работать над этим, потому что потребность сформирована на этот год в рамках инициативы PURL - это $15 млрд", - отметила Гетьманчук.