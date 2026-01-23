Ukrayna ABŞ-dən 15 milyard dollarlıq silaha ehtiyac duyur
Region
- 23 yanvar, 2026
- 16:46
Ukrayna PURL təşəbbüsü çərçivəsində aldığı ABŞ silahlarına 2026-cı ildə 15 milyard dollar həcmində ehtiyac duyur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın NATO-dakı Missiyasının rəhbəri Alena Getmançuk "RBK-Ukrayna"ya müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, Ukrayna hava hücumundan müdafiə vasitələrinə, xüsusilə "Patriot" və NASAMSa ehtiyac duyur. Bunları təqdim edə biləcək ölkələrin dəqiq siyahısı var.
"Ona görə də, əlbəttə ki, bu istiqamətdə intensiv işləməyə davam edirik, çünki bu il PURL təşəbbüsü çərçivəsində formalaşmış ehtiyac 15 milyard dollardır", - A.Getmançuk qeyd edib.
Son xəbərlər
16:54
"Aston Villa"nın baş məşqçisi UEFA Avropa Liqasında 100 oyuna çıxan ilk mütəxəssis olubFutbol
16:46
Ukrayna ABŞ-dən 15 milyard dollarlıq silaha ehtiyac duyurRegion
16:45
Azərbaycan və Qırğızıstan arasında ikiqat vergitutma aradan qaldırılıbMaliyyə
16:42
Gürcüstanın Azərbaycandan pendir və kəsmik idxalına çəkdiyi xərc 4 dəfə artıbBiznes
16:42
Təmiz Enerji Mərkəzi həyata keçirəcəyi layihələri açıqlayıbEnergetika
16:37
Alen Simonyan Rusiyaya səfər edəcəkRegion
16:36
Tramp: Davosa səfər necə də gözəl idiDigər ölkələr
16:36
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Quba" "Lənkəran"ı məğlub edibKomanda
16:36