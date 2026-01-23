İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    • 23 yanvar, 2026
    • 16:46
    Ukrayna ABŞ-dən 15 milyard dollarlıq silaha ehtiyac duyur

    Ukrayna PURL təşəbbüsü çərçivəsində aldığı ABŞ silahlarına 2026-cı ildə 15 milyard dollar həcmində ehtiyac duyur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın NATO-dakı Missiyasının rəhbəri Alena Getmançuk "RBK-Ukrayna"ya müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Ukrayna hava hücumundan müdafiə vasitələrinə, xüsusilə "Patriot" və NASAMSa ehtiyac duyur. Bunları təqdim edə biləcək ölkələrin dəqiq siyahısı var.

    "Ona görə də, əlbəttə ki, bu istiqamətdə intensiv işləməyə davam edirik, çünki bu il PURL təşəbbüsü çərçivəsində formalaşmış ehtiyac 15 milyard dollardır", - A.Getmançuk qeyd edib.

    Украина в 2026 году нуждается в оружии от США на $15 млрд

