​Украина проведет переговоры с Турцией о создании зоны свободной торговли

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Украина 10-11 марта проведет переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Турцией с целью скорейшего подписания соответствующего соглашения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила торговый представитель Украины Наталия Микольская.

Переговоры состоятся 10-11 марта.

Президент Украины Петр Порошенко находится с двухдневным визитом в Турции. Планируются переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Ахметом Давутоглу. Кроме того, в рамках визита состоится заседание стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Порошенко также планирует провести встречи с представителями деловых кругов страны.