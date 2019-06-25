Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом глава украинского МИД Павел Климкин сообщил на своей странице в Facebook.

"Совет Европы потерял наше доверие и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причём такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже", - заявил Климкин.

Ранее сообщалось, что делегация Украины в ПАСЕ покинула зал заседаний.