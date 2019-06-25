Делегация Украины в ПАСЕ покинула зал заседаний

Украинские депутаты во время летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) покинули зал заседания.

Как сообщает французское бюро Report, причиной этому стала резолюция организации "Укрепление процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования", принятой 25 июня в рамках летней сессии.

Документ был принят на основе доклада бельгийского депутата Петры де Суттер - за его принятие проголосовали 118 человек, 62 выступили против и 10 воздержались. Согласно документу, государства-члены ПАСЕ не могут быть исключены из организации на основании переоценки вопросов доверия к ним. Резолюция приведет к устранению санкций против России и возвращению делегации.

Делегация Украины в ПАСЕ в знак протеста покинула зал заседаний, заявив что не примет участия в обсуждениях. Пока неизвестно примут ли они участие в выборах в Генеральный секретариат Совета Европы 26 июня.

Отметим, что до этого глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook написал, что в случае возвращения России его страна может свести на ноль свою работу в организации.