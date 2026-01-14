Уиткофф и Кушнер в течение января планируют совершить визит в Москву
В регионе
- 14 января, 2026
- 12:58
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер рассчитывают посетить Москву в этом месяце.
Как передает Report, об этом сообщает агенство Bloomberg.
Сообщается, что на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным они хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию.
