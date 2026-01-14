Uitkoff və Kuşner yanvarda Moskvaya səfər etməyi planlaşdırır
Region
- 14 yanvar, 2026
- 13:33
ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və kürəkəni Cared Kuşner bu ay Moskvaya səfər etmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, onlar Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə mümkün görüşdə Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsini müzakirə etməyi və nizamlanma planlarının layihələrini təqdim etməyi planlaşdırırlar.
Son xəbərlər
13:57
Rauf Rüstəmli: "Daha çox oynamaq şansı qazanmaq üçün "Karvan-Yevlax"a keçdim"Futbol
13:42
Naxçıvanda MAXE qəbulu elan edilibHərbi
13:40
Video
Tailandda kranın qatarın üzərinə aşması nəticəsində ölənlərin sayı 29-a çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:35
KİV: İsrail və ərəb ölkələri ABŞ-dən İrana hücum etməməyi xahiş edirRegion
13:34
"Qarabağ"ın növbəti iki yoxlama oyununun başlama saatı açıqlanıbFutbol
13:33
Uitkoff və Kuşner yanvarda Moskvaya səfər etməyi planlaşdırırRegion
13:30
Azərbaycanda 5 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılırMaliyyə
13:22
Baş nazir: Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında mümkün olduğu qədər qalacaqRegion
13:19