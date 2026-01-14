İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Uitkoff və Kuşner yanvarda Moskvaya səfər etməyi planlaşdırır

    Region
    • 14 yanvar, 2026
    • 13:33
    Uitkoff və Kuşner yanvarda Moskvaya səfər etməyi planlaşdırır

    ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və kürəkəni Cared Kuşner bu ay Moskvaya səfər etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, onlar Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə mümkün görüşdə Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsini müzakirə etməyi və nizamlanma planlarının layihələrini təqdim etməyi planlaşdırırlar.

    Stiv Uitkoff Cared Kuşner Rusiya
    Уиткофф и Кушнер в течение января планируют совершить визит в Москву

    Son xəbərlər

    13:57

    Rauf Rüstəmli: "Daha çox oynamaq şansı qazanmaq üçün "Karvan-Yevlax"a keçdim"

    Futbol
    13:42

    Naxçıvanda MAXE qəbulu elan edilib

    Hərbi
    13:40
    Video

    Tailandda kranın qatarın üzərinə aşması nəticəsində ölənlərin sayı 29-a çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:35

    KİV: İsrail və ərəb ölkələri ABŞ-dən İrana hücum etməməyi xahiş edir

    Region
    13:34

    "Qarabağ"ın növbəti iki yoxlama oyununun başlama saatı açıqlanıb

    Futbol
    13:33

    Uitkoff və Kuşner yanvarda Moskvaya səfər etməyi planlaşdırır

    Region
    13:30

    Azərbaycanda 5 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Maliyyə
    13:22

    Baş nazir: Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında mümkün olduğu qədər qalacaq

    Region
    13:19

    Hakan Fidan növbəti dəfə İran XİN rəhbəri ilə danışıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti