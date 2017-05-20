Учения НАТО "Достойный партнер" начнутся в Грузии в конце июля

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Многонациональные военные учения НАТО "Достойный партнер – 2017" (Noble Partner — 2017) начнутся в Грузии 30 июля. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом было заявлено на пресс-конференции минобороны Грузии.

На конференции присутствовали военные из стран-членов и партнеров НАТО, которые занимались планированием учений.

Это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии и в этом году они будут самыми масштабными. Как и раньше маневры пройдут на военной базе в Вазиани близ Тбилиси. В этом году в них примут участие представители вооруженных сил восьми стран — Грузии, Турции, Армении, США, Великобритании, Германии, Словении и Украины.