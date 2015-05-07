Армянский министр вместе с учащимися едет в Азербайджан ​

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ В этом году ученики из Армении примут участие на 47-ой Международной олимпиаде по химии, которая пройдет в Баку. Как отмечает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию по этому поводу распространила пресс-служба министерства образования и науки Армении.

В настоящее время ведутся работы по подготовке армянской команды. Ее будет сопровождать министр образования и науки Армении Армен Ашотян.

Вопрос участия Армении будет окончательно решен после того, как Азербайджан предоставит армянской делегации соответствующие гарантии безопасности.

Напомним, 47-ая Международная олимпиада по химии пройдет 20-29 июля в Баку. Организатор олимпиады - бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.