Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

Главный тренер испанской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик считает, что нападающий команды Ламин Ямаль способен стать лучшим футболистом мира, если уже не заслуживает этого звания.

Как передает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, об этом немецкий специалист заявил перед матчем восьмого тура чемпионата Испании против "Хетафе".

"Он станет лучшим игроком мира, если уже им не является. Его отношение к делу, психологический настрой и стремление совершенствоваться каждый день - именно то, что нужно. Сейчас он движется в правильном направлении, и я очень этим доволен", - отметил Флик.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.