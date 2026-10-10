"Barselona"nın baş məşqçisi Yamalı gələcəyin ən yaxşı futbolçusu adlandırıb
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2026
- 04:51
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Barselona"nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik hesab edir ki, komandanın hücumçusu Lamin Yamal dünyanın ən yaxşı futbolçusu ola bilər, hətta o, artıq bu ada layiqdir.
"Report "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, almaniyalı mütəxəssis İspaniya çempionatının VIII turunda "Xetafe" ilə matçdan əvvəl bu barədə danışıb.
"O, dünyanın ən yaxşı futbolçusu olacaq, əgər artıq belə deyilsə. Onun işə münasibəti, psixoloji hazırlığı və hər gün daha da inkişaf etmək istəyi məhz lazım olan keyfiyyətlərdir. Hazırda o, düzgün istiqamətdə irəliləyir və mən bundan çox məmnunam", - Flik qeyd edib.
Yamal cari mövsümdə "Barselona"nın heyətində bütün turnirlərdə 8 oyun keçirib, 8 qol vurub və 6 məhsuldar ötürmə verib.
Son xəbərlər
04:51
"Barselona"nın baş məşqçisi Yamalı gələcəyin ən yaxşı futbolçusu adlandırıbDigər ölkələr
04:19
ABŞ Prezidenti G20 sammitində Meloni ilə görüşə biləcəyini istisna etməyibDigər ölkələr
04:00
Türkiyədə uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə məhdudiyyətlər tətbiq ediləcəkRegion
03:32
İsrail Livan ərazisində İran agentinin öldürüldüyünü açıqlayıbDigər ölkələr
03:01
Tramp: ABŞ ordusunun Hörmüzə nəzarəti dizelin qiymətini azaldacaqDigər ölkələr
02:39
ABŞ ilə Ukrayna təhlükəsizlik zəmanətlərini və Kiyevin Aİ-yə daxil olmasını müzakirə etdilərDigər ölkələr
02:03
Mirror: Ronaldu Portuqaliya millisinin oyunlarından müvəqqəti kənarlaşdırılıbFutbol
01:32
Azərbaycan BMT-də dayanıqlı şəhərsalmanın sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıbXarici siyasət
01:16