Во Франции задержали трех подростков по подозрению в торговле украденными данными

Во Франции задержаны трое несовершеннолетних, подозреваемых в администрировании интернет-ресурса, через который распространялись похищенные персональные данные.

Как передает Report со ссылкой на портал 20 Minutes, об этом сообщила прокуратура Парижа.

По данным следствия, сайт начал работу в марте под названием Reacher, а в июне был переименован в Stryx. Ресурс позволял бесплатно или за плату получать подробную информацию о людях на основании ограниченных сведений, таких как имя, номер телефона или регистрационный номер автомобиля.

Предположительно, база сайта содержала около 730 млн строк данных. За время его существования пользователи выполнили порядка 3,1 млн поисковых запросов.

Расследование началось 15 мая после обращения ассоциации e-Enfance, занимающейся защитой детей от противоправных действий в интернете.

Операция по задержанию предполагаемых администраторов и прекращению работы ресурса прошла 6–7 октября. В ней участвовали подразделение прокуратуры Парижа по борьбе с киберпреступностью и Управление по борьбе с киберпреступностью французской полиции (OFAC).