Уиткофф: США и Украина обсудили гарантии безопасности и вступление Киева в ЕС
Другие страны
- 10 октября, 2026
- 02:43
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Американская и украинская делегации при участии представителей европейских стран провели в Майами переговоры, посвященные гарантиям безопасности, подготовке Украины к зиме и ее послевоенному восстановлению.
Как передает Report, об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на своей странице в социальной сети X.
По его словам, стороны обсудили меры по обеспечению устойчивости украинской энергосистемы в преддверии зимы, экспорт зерна, а также долгосрочные механизмы безопасности Украины и Европы, направленные на предотвращение новых конфликтов.
Отдельное внимание было уделено экономическому восстановлению Украины после завершения конфликта и перспективам ее вступления в Европейский союз.
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