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    Уиткофф: США и Украина обсудили гарантии безопасности и вступление Киева в ЕС

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 02:43
    Уиткофф: США и Украина обсудили гарантии безопасности и вступление Киева в ЕС

    Американская и украинская делегации при участии представителей европейских стран провели в Майами переговоры, посвященные гарантиям безопасности, подготовке Украины к зиме и ее послевоенному восстановлению.

    Как передает Report, об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на своей странице в социальной сети X.

    По его словам, стороны обсудили меры по обеспечению устойчивости украинской энергосистемы в преддверии зимы, экспорт зерна, а также долгосрочные механизмы безопасности Украины и Европы, направленные на предотвращение новых конфликтов.

    Отдельное внимание было уделено экономическому восстановлению Украины после завершения конфликта и перспективам ее вступления в Европейский союз.

    Стив Уиткофф Российско-украинский конфликт Европейский союз (ЕС)
    ABŞ ilə Ukrayna təhlükəsizlik zəmanətlərini və Kiyevin Aİ-yə daxil olmasını müzakirə etdilər
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