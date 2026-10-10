Уиткофф: США и Украина обсудили гарантии безопасности и вступление Киева в ЕС

Американская и украинская делегации при участии представителей европейских стран провели в Майами переговоры, посвященные гарантиям безопасности, подготовке Украины к зиме и ее послевоенному восстановлению.

Как передает Report, об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на своей странице в социальной сети X.

По его словам, стороны обсудили меры по обеспечению устойчивости украинской энергосистемы в преддверии зимы, экспорт зерна, а также долгосрочные механизмы безопасности Украины и Европы, направленные на предотвращение новых конфликтов.

Отдельное внимание было уделено экономическому восстановлению Украины после завершения конфликта и перспективам ее вступления в Европейский союз.