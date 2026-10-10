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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    ABŞ ilə Ukrayna təhlükəsizlik zəmanətlərini və Kiyevin Aİ-yə daxil olmasını müzakirə etdilər

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 02:39
    ABŞ ilə Ukrayna təhlükəsizlik zəmanətlərini və Kiyevin Aİ-yə daxil olmasını müzakirə etdilər

    Amerika və Ukrayna rəsmiləri, Avropa ölkələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Mayamidə təhlükəsizlik zəmanətləri, Ukraynanın qışa hazırlığı və müharibədən sonrakı yenidənqurma məsələləri ilə bağlı danışıqlar aparıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər qış ərəfəsində Ukraynanın enerji sisteminin dayanıqlığının təmin edilməsi, taxıl ixracı, eləcə də yeni münaqişələrin qarşısını almağa yönəlmiş Kiyev və Avropa üçün uzunmüddətli təhlükəsizlik mexanizmlərini müzakirə ediblər.

    Görüşdə münaqişə başa çatdıqdan sonra Ukraynanın iqtisadi bərpasına və ölkənin Avropa İttifaqına üzvlük perspektivlərinə də xüsusi diqqət yetirilib.

    Ukrayna Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətləri
    Уиткофф: США и Украина обсудили гарантии безопасности и вступление Киева в ЕС
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