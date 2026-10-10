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    Роналду отстранили от матчей за сборную Португалии после конфликта с тренером

    Футбол
    • 10 октября, 2026
    • 01:23
    Роналду отстранили от матчей за сборную Португалии после конфликта с тренером

    Португальская футбольная федерация приняла решение отстранить пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду от выступлений за национальную сборную после того, как он самовольно покинул расположение команды.

    Как передает Report со ссылкой на британскую газету Mirror, причиной ухода футболиста стал конфликт с главным тренером сборной Жорже Жезушем.

    Согласно дисциплинарному регламенту Португальской футбольной федерации, за самовольный уход из расположения сборной игроку грозит отстранение на срок от одного до шести месяцев, а также штраф в размере от 500 до 1 тыс. евро.

    Роналду покинул расположение национальной команды в середине тренировочного сбора. По словам футболиста, Жезуш дважды не выполнил данные ему обещания.

    Португалец принял участие в стартовом матче нового сезона Лиги наций против Уэльса (1:0), однако следующую встречу с Норвегией (2:1) провел на скамейке запасных.

    Как пояснил Роналду, первоначально его участие в матче с норвежцами не планировалось. Однако тренер попросил его подготовиться к выходу на поле на 30 минут и отправил разминаться, но в итоге так и не выпустил на замену.

    Криштиану Роналду Португалия
    Mirror: Ronaldu Portuqaliya millisinin oyunlarından müvəqqəti kənarlaşdırılıb
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