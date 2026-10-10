Mirror: Ronaldu Portuqaliya millisinin oyunlarından müvəqqəti kənarlaşdırılıb
- 10 oktyabr, 2026
- 02:03
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Portuqaliya Futbol Federasiyası komandanın düşərgəsini tərk etdikdən sonra "Qızıl top"un beşqat qalibi Kriştiano Ronaldunun milli komandanın oyunlarından kənarlaşdırılması barədə qərar qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mirror" qəzeti məlumat yayıb.
Portuqaliya Futbol Federasiyasının intizam qaydalarına əsasən, futbolçu milli komandanın düşərgəsini icazəsiz tərk etdiyinə görə bir aydan altı ayadək millinin oyunlarından kənarlaşdırıla və 500–1 000 avro məbləğində cərimələnə bilər.
Ronaldu Portuqaliya millisinin təlim-məşq toplanışının ortasında komandanın düşərgəsini tərk edib. Futbolçunun sözlərinə görə, buna milli komandanın baş məşqçisi Jorje Jezusun ona verdiyi vədləri iki dəfə pozması səbəb olub.
O, Millətlər Liqasının yeni mövsümündə Uels yığmasına qarşı keçirilən açılış oyununda (1:0) iştirak edib, lakin norveçlilərlə görüşdə (2:1) ehtiyat oyunçular skamyasında qalıb.
Ronaldu bildirib ki, əvvəlcə həmin oyunda meydana çıxması nəzərdə tutulmayıb. Lakin baş məşqçi ondan 30 dəqiqə oynamağa hazır olmasını istəyib və isinmə hərəkətləri etməyə göndərib. Buna baxmayaraq, futbolçu sonda ehtiyat oyunçular skamyasında qalıb.
41 yaşlı Ronaldo UEFA Çempionlar Liqasının beşqat, Avropa çempionu və Millətlər Liqasının ikiqat qalibidir. O, milli komandalar, Avropa çempionatları, Çempionlar Liqası və klublararası dünya çempionatları tarixində qol sayına görə rekordlara sahibdir.
Futbolçu 2022-ci ilin dekabrından Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunda çıxış edir. Karyerası ərzində o, Portuqaliyanın "Sportinq", İngiltərənin "Mançester Yunayted", İspaniyanın "Real Madrid" və İtaliyanın "Yuventus" komandalarında da oynayıb. Ronaldonun karyerası ərzində vurduğu qolların sayı 980-ə çatıb. Onlardan 146-sı Portuqaliya millisinin, 834-ü isə klub səviyyəsində vurulub.