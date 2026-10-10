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    Израиль заявил о ликвидации иранского агента на территории Ливана

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 01:51
    Израиль заявил о ликвидации иранского агента на территории Ливана

    Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по району Хермель на территории Ливана, в результате которого, по утверждению израильской стороны, был ликвидирован агент Ирана, готовивший нападения на израильских военнослужащих на юге Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщила представитель Армии обороны Израиля Элла Вавия в заявлении на арабском языке, опубликованном в социальной сети X.

    По ее словам, в результате удара был убит Юсеф Али аль-Хассун, который разрабатывал планы атак на израильские силы, дислоцированные на юге Сирии.

    В израильской армии утверждают, что аль-Хассун был связан с движением "Хезболлах" и действовал по указанию Ирана.

    Согласно заявлению, он планировал использовать беспилотники со взрывчаткой для нанесения ударов по израильским военным объектам.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Радикальная группировка Хезболлах
    İsrail Livan ərazisində İran agentinin öldürüldüyünü açıqlayıb
    44 - Tezliklə
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