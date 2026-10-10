Израиль заявил о ликвидации иранского агента на территории Ливана

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по району Хермель на территории Ливана, в результате которого, по утверждению израильской стороны, был ликвидирован агент Ирана, готовивший нападения на израильских военнослужащих на юге Сирии.

Как передает Report, об этом сообщила представитель Армии обороны Израиля Элла Вавия в заявлении на арабском языке, опубликованном в социальной сети X.

По ее словам, в результате удара был убит Юсеф Али аль-Хассун, который разрабатывал планы атак на израильские силы, дислоцированные на юге Сирии.

В израильской армии утверждают, что аль-Хассун был связан с движением "Хезболлах" и действовал по указанию Ирана.

Согласно заявлению, он планировал использовать беспилотники со взрывчаткой для нанесения ударов по израильским военным объектам.