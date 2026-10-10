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    İsrail Livan ərazisində İran agentinin öldürüldüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 03:32
    İsrail Livan ərazisində İran agentinin öldürüldüyünü açıqlayıb

    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Livanın Hermel bölgəsinə zərbə endirib. İsrail tərəfinin iddiasına görə, zərbə nəticəsində Suriyanın cənubunda İsrail hərbçilərinə hücumlar hazırlayan İran agenti öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun nümayəndəsi Ella Vavia "X" sosial şəbəkəsində yayımladığı bəyanatda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, zərbə nəticəsində İsrailin Suriyanın cənubunda yerləşən qüvvələrinə hücum planları hazırlayan Yusif Əli əl-Həsun öldürülüb.

    İsrail ordusu Həsunun "Hizbullah" hərəkatı ilə əlaqəli olduğunu və İranın göstərişləri əsasında fəaliyyət göstərdiyini iddia edib.

    Bəyanata əsasən, o, İsrailin hərbi obyektlərinə hücum etmək üçün partlayıcılarla təchiz edilmiş pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə etməyi planlaşdırıb.

    Casus İsrail Dövləti İran İslam Respublikası
    Израиль заявил о ликвидации иранского агента на территории Ливана
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