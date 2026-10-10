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    Трамп заявил, что контроль США над Ормузским проливом приведет к снижению цен на топливо

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 02:17
    Трамп заявил, что контроль США над Ормузским проливом приведет к снижению цен на топливо

    Президент США Дональд Трамп заявил, что контроль американских вооруженных сил над Ормузским проливом будет способствовать значительному снижению цен на дизельное топливо в США и во всем мире.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

    "Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться быстро, рекордными темпами!" - отметил Трамп.

    По его словам, снижение цен на топливо для американцев является одним из его главных приоритетов.

    Дональд Трамп Ормузский пролив Цены на топливо
    Tramp: ABŞ ordusunun Hörmüzə nəzarəti dizelin qiymətini azaldacaq
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