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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Tramp: ABŞ ordusunun Hörmüzə nəzarəti dizelin qiymətini azaldacaq

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 03:01
    Tramp: ABŞ ordusunun Hörmüzə nəzarəti dizelin qiymətini azaldacaq

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, ABŞ silahlı qüvvələrinin Hörmüz boğazına nəzarət etməsi ölkədə və bütün dünyada dizel yanacağının qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Bizim Hörmüz boğazına tam nəzarətimiz sayəsində amerikalılar üçün və əslində, bütün dünyada dizel yanacağının qiymətləri sürətlə, rekord templərlə azalacaq!" – Tramp qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, amerikalılar üçün yanacağın qiymətinin aşağı salınması əsas prioritetlərindən biridir.

    Dizel yanacağı Hörmüz boğazı Donald Tramp
    Трамп заявил, что контроль США над Ормузским проливом приведет к снижению цен на топливо
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