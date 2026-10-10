Tramp: ABŞ ordusunun Hörmüzə nəzarəti dizelin qiymətini azaldacaq
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2026
- 03:01
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, ABŞ silahlı qüvvələrinin Hörmüz boğazına nəzarət etməsi ölkədə və bütün dünyada dizel yanacağının qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olacaq.
"Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Bizim Hörmüz boğazına tam nəzarətimiz sayəsində amerikalılar üçün və əslində, bütün dünyada dizel yanacağının qiymətləri sürətlə, rekord templərlə azalacaq!" – Tramp qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, amerikalılar üçün yanacağın qiymətinin aşağı salınması əsas prioritetlərindən biridir.
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