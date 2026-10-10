Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп не исключил встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на полях саммита "Группы двадцати" (G20), который пройдет 14–15 декабря в окрестностях Майами (штат Флорида).

Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров с главой итальянского правительства, Трамп отметил, что поддерживает с ней хорошие отношения.

"У меня с ней прекрасные отношения. Думаю, мы, вероятно, встретимся", - сказал президент США.

При этом в июне между Трампом и Мелони произошел публичный обмен резкими заявлениями. Американский президент обвинил итальянского премьера в неблагодарности и попытке повысить собственную популярность за счет совместной фотографии на саммите G7.

В ответ Мелони посоветовала Трампу обратить внимание на собственный рейтинг, отметив, что дружеские отношения с ним не способствовали росту ее популярности.