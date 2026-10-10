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    ABŞ Prezidenti G20 sammitində Meloni ilə görüşə biləcəyini istisna etməyib

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 04:19
    ABŞ Prezidenti G20 sammitində Meloni ilə görüşə biləcəyini istisna etməyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp dekabrın 14–15-də Florida ştatının Mayami şəhəri yaxınlığında keçiriləcək "Böyük iyirmilik" (G20) sammiti çərçivəsində İtaliyanın Baş naziri Corcia Meloni ilə görüşə biləcəyini istisna etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    İtaliya hökumətinin başçısı ilə danışıqların mümkünlüyü barədə suala cavab verən Tramp onunla münasibətlərinin yaxşı olduğunu vurğulayıb.

    "Onunla münasibətlərim əladır. Düşünürəm ki, yəqin ki, görüşəcəyik", – ABŞ Prezidenti deyib.

    Qeyd edək ki, iyunda Tramp və Meloni arasında ictimaiyyət qarşısında kəskin bəyanat mübadiləsi baş verib. ABŞ Prezidenti İtaliyanın Baş nazirini nankorluqda və G7 sammitində çəkilmiş birgə fotodan öz populyarlığını artırmaq məqsədilə istifadə etməyə çalışmaqda ittiham edib.

    Meloni isə cavabında Trampa öz reytinqinə diqqət yetirməyi tövsiyə edib və onunla dostluq münasibətlərinin öz populyarlığının artmasına kömək etmədiyini bildirib.

    Böyük 20-lik Corcia Meloni İtaliya
    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами
    MiniBoss
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