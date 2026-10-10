Азербайджан подчеркнул в ООН важность ускорения устойчивого развития городов

Заместитель постоянного представителя Азербайджана при ООН Эльвин Ашрафзаде выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном реализации Новой программы развития городов и укреплению Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Как сообщает Report, дипломат обратил внимание на итоги состоявшегося в Баку 13-го Всемирного форума городов (WUF13), в том числе на Бакинский призыв к действиям, предусматривающий принятие срочных и согласованных мер по преодолению глобального жилищного кризиса, а также ускорение реализации Новой программы развития городов до 2036 года.

Кроме того, Э.Ашрафзаде отметил, что объявление президентом Ильхамом Алиевым 2026 года в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры" свидетельствует о приоритетном значении, которое страна придает современному, устойчивому и ориентированному на человека развитию городов.

По его словам, это также отражает приверженность Азербайджана принципам современного и устойчивого градостроительства, в том числе при восстановлении освобожденных от оккупации территорий в рамках программы "Великое возвращение".

Представитель Азербайджана также приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН политической декларации об ускорении реализации Новой программы развития городов.