Азербайджан подчеркнул в ООН важность ускорения устойчивого развития городов
- 10 октября, 2026
- 01:38
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Заместитель постоянного представителя Азербайджана при ООН Эльвин Ашрафзаде выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном реализации Новой программы развития городов и укреплению Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).
Как сообщает Report, дипломат обратил внимание на итоги состоявшегося в Баку 13-го Всемирного форума городов (WUF13), в том числе на Бакинский призыв к действиям, предусматривающий принятие срочных и согласованных мер по преодолению глобального жилищного кризиса, а также ускорение реализации Новой программы развития городов до 2036 года.
Кроме того, Э.Ашрафзаде отметил, что объявление президентом Ильхамом Алиевым 2026 года в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры" свидетельствует о приоритетном значении, которое страна придает современному, устойчивому и ориентированному на человека развитию городов.
По его словам, это также отражает приверженность Азербайджана принципам современного и устойчивого градостроительства, в том числе при восстановлении освобожденных от оккупации территорий в рамках программы "Великое возвращение".
Представитель Азербайджана также приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН политической декларации об ускорении реализации Новой программы развития городов.
During the general discussion of item 18 at the UN General Assembly’s Second Committee, Azerbaijan underscored the importance of advancing SDG 11 and accelerating implementation of the New Urban Agenda. Azerbaijan drew attention to the outcomes of WUF13 in Baku, including the Baku Call to Action, which calls for an urgent and concerted response to the global housing crisis and accelerated implementation of the New Urban Agenda through 2036. Azerbaijan also highlighted the declaration of 2026 as the Year of Urban Planning and Architecture, reflecting its continued commitment to modern, sustainable and people-centred urban development, including in the context of the Great Return to the territories liberated from occupation.— Azerbaijan UN 🇦🇿 (@AzmissionUN) October 9, 2026