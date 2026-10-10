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    Азербайджан подчеркнул в ООН важность ускорения устойчивого развития городов

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 01:38
    Азербайджан подчеркнул в ООН важность ускорения устойчивого развития городов

    Заместитель постоянного представителя Азербайджана при ООН Эльвин Ашрафзаде выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном реализации Новой программы развития городов и укреплению Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

    Как сообщает Report, дипломат обратил внимание на итоги состоявшегося в Баку 13-го Всемирного форума городов (WUF13), в том числе на Бакинский призыв к действиям, предусматривающий принятие срочных и согласованных мер по преодолению глобального жилищного кризиса, а также ускорение реализации Новой программы развития городов до 2036 года.

    Кроме того, Э.Ашрафзаде отметил, что объявление президентом Ильхамом Алиевым 2026 года в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры" свидетельствует о приоритетном значении, которое страна придает современному, устойчивому и ориентированному на человека развитию городов.

    По его словам, это также отражает приверженность Азербайджана принципам современного и устойчивого градостроительства, в том числе при восстановлении освобожденных от оккупации территорий в рамках программы "Великое возвращение".

    Представитель Азербайджана также приветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН политической декларации об ускорении реализации Новой программы развития городов.

    Генеральная Ассамблея ООН Всемирный форум городов (WUF13) Устойчивое развитие городов
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