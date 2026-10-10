İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Azərbaycan BMT-də dayanıqlı şəhərsalmanın sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 01:32
    Azərbaycan BMT-də dayanıqlı şəhərsalmanın sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb

    Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsinin müavini Elvin Əşrəfzadə BMT Baş Assambleyasında Yeni Şəhər Gündəliyinin həyata keçirilməsi və BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-Habitat) gücləndirilməsi məsələlərinə həsr olunmuş müzakirələrdə çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, Bakıda keçirilən WUF13-ün nəticələrinə, o cümlədən qlobal mənzil böhranına təcili və birgə cavab verilməsini, həmçinin Yeni Şəhərsalma Gündəliyinin 2036-cı ilədək icrasının sürətləndirilməsini nəzərdə tutan Bakı Fəaliyyət Çağırışına diqqət çəkib.

    Bundan əlavə, çıxışında diplomat Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2026-cı ilin Azərbaycanda "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilməsinin müasir, dayanıqlı və insan mərkəzli şəhər inkişafına verilən önəmi əks etdirdiyini bildirib.

    Bunun Azərbaycanın müasir, dayanıqlı və insan mərkəzli şəhərsalma inkişafına, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdış prosesi çərçivəsində bu istiqamətdə fəaliyyətə sadiqliyini əks etdirdiyi bildirilib. Azərbaycan nümayəndəsi, həmçinin BMT Baş Assambleyasının Yeni Şəhər Gündəliyinin icrasının sürətləndirilməsinə dair siyasi bəyannaməni qəbul etməsini alqışlayıb.

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumu
    Азербайджан подчеркнул в ООН важность ускорения устойчивого развития городов
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    01:32

    Azərbaycan BMT-də dayanıqlı şəhərsalmanın sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb

    Xarici siyasət
    01:16

    Fransada oğurlanmış məlumatların satışında şübhəli bilinən üç azyaşlı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    00:37

    Türk ABŞ-nin BCM-yə qarşı sanksiyalarını qəbuledilməz adlandırıb

    Digər ölkələr
    00:11

    Putinlə Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini və İranı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:43

    Vens ABŞ-nin Yunanıstandakı səfiri ilə bağlı çağırış edib

    Digər ölkələr
    23:31

    ABŞ Rusiyanın dizel yanacağının dünya bazarlarına tədarükünü sanksiyalardan azad edib

    Digər ölkələr
    23:25

    Panamada güclü zəlzələdə tikililər dağılıb

    Digər ölkələr
    23:15

    Çexiya Prezidenti seçkilərdə iştirak etmək üçün məzuniyyətini yarımçıq qoyub

    Digər ölkələr
    23:03

    Tramp Putinlə Rusiyanın dizel yanacağının tədarükü ilə bağlı razılaşma əldə edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti