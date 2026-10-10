Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США
Другие страны
- 10 октября, 2026
- 04:19
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Президент США Дональд Трамп не исключил возможности нанесения массированных ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, несмотря на ранее озвученные планы воздержаться от подобных действий до голосования.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам.
Отвечая на вопрос о том, может ли он пересмотреть свое решение и санкционировать удары по иранской территории до выборов, Трамп сказал: "Я мог бы это сделать. Посмотрим".
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