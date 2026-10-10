Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности нанесения массированных ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, несмотря на ранее озвученные планы воздержаться от подобных действий до голосования.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам.

Отвечая на вопрос о том, может ли он пересмотреть свое решение и санкционировать удары по иранской территории до выборов, Трамп сказал: "Я мог бы это сделать. Посмотрим".