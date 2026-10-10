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    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 04:19
    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Президент США Дональд Трамп не исключил возможности нанесения массированных ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, несмотря на ранее озвученные планы воздержаться от подобных действий до голосования.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам.

    Отвечая на вопрос о том, может ли он пересмотреть свое решение и санкционировать удары по иранской территории до выборов, Трамп сказал: "Я мог бы это сделать. Посмотрим".

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Tramp seçkilərdən əvvəl İrana zərbələr endirmək qərarını dəyişə biləcəyini istisna etməyib
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