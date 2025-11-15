Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Участники международного конгресса в Ташкенте приняли итоговую декларацию

    В регионе
    • 15 ноября, 2025
    • 17:31
    Участники международного конгресса в Ташкенте приняли итоговую декларацию

    Участники международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии" в Ташкенте приняли итоговую декларацию.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, в документе подчеркивается необходимость объединения институтов, международных организаций и деятелей культуры стран Центральной Азии и Азербайджана.

    "Мы призываем государства объединить свои институты, организации и усилия для защиты общих ценностей, продвижения взаимопонимания и формирования пространства, где знание и просвещение становятся основой мира, доверия и устойчивого развития", - заявил глава Национальной академии наук Узбекистана Шавкат Аюпов, зачитавший текст декларации.

