Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ У здания парламента Армении началась потасовка между полицейскими и студентами, выступающими против законопроекта об отмене отсрочки от воинской службы, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отметим, что вначале молодые люди перекрыли улицу Демирчяна со стороны здания парламента, после чего они направились к входу парламента уже со стороны проспекта Баграмяна и перекрыли уже эту часть.

На проспекте Баграмяна полиция усилила контроль.

Заместитель начальника полиции Еревана, полковник Валерий Осипян призвал студентов освободить проспект Баграмяна. После полицейские попытались силой освободить проспект, началась потасовка, но освободить его стражам порядка так и не удалось.

Напомним, группа студентов ряда армянских вузов более недели проводят акции протеста в связи с отменой отсрочки от военной службы.

Несмотря на протесты студентов, депутаты Национального Собрания Армении в ходе сегодняшнего заседания во втором чтении полностью приняли проект о внесении поправок в закон РА "О военной службе и статусе военнослужащего".