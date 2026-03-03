У Северных Курил произошло землетрясение

Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 у Северных Курил.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили на сейсмической станции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным службы, толчки зафиксировали в 13:16 по сахалинскому времени в 161 км восточнее города Северо-Курильска на глубине 13 км под морским дном. Магнитуда составила 5,2.