У Северных Курил произошло землетрясение
В регионе
- 03 марта, 2026
- 09:15
Специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 у Северных Курил.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили на сейсмической станции "Южно-Сахалинск" регионального филиала Единой геофизической службы РАН.
По данным службы, толчки зафиксировали в 13:16 по сахалинскому времени в 161 км восточнее города Северо-Курильска на глубине 13 км под морским дном. Магнитуда составила 5,2.
