Şimali Kuril adalarında zəlzələ olub
Region
- 03 mart, 2026
- 09:23
Şimali Kuril adaları yaxınlığında 5,2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un yerli mediaya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin regional filialının "Yujno-Saxalinsk" seysmik stansiyasından bildirilib.
Xidmətin məlumatına görə, yeraltı təkanlar Saxalin vaxtı ilə saat 13:16-da Severo-Kurilsk şəhərindən 161 km şərqdə, dəniz dibindən 13 km dərinlikdə qeydə alınıb.
Son xəbərlər
10:01
Bakı-Qazax-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
09:49
CENTCOM: SEPAH-ın komanda-idarəetmə məntəqələrini məhv etdikDigər ölkələr
09:48
İndoneziyanın sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
09:48
Volodimir Zelenski: Biz ukraynalılara məxsus heç nəyi Rusiyaya verməyəcəyikDigər ölkələr
09:47
"Xetafe" 18 ildən sonra "Santyaqo Bernabeu"da "Real"ı məğlub edibFutbol
09:42
İsrail Ordusu eyni anda Tehran və Beyruta zərbələr endirirDigər ölkələr
09:38
Tramp: ABŞ müharibələri əbədi apara bilər və böyük qələbəyə hazırdırDigər ölkələr
09:31
Azərbaycan nefti 7 dollara yaxın bahalaşıbEnergetika
09:31
Video