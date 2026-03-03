İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Şimali Kuril adalarında zəlzələ olub

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 09:23
    Şimali Kuril adalarında zəlzələ olub

    Şimali Kuril adaları yaxınlığında 5,2 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un yerli mediaya istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin regional filialının "Yujno-Saxalinsk" seysmik stansiyasından bildirilib.

    Xidmətin məlumatına görə, yeraltı təkanlar Saxalin vaxtı ilə saat 13:16-da Severo-Kurilsk şəhərindən 161 km şərqdə, dəniz dibindən 13 km dərinlikdə qeydə alınıb.

    zəlzələ Şimali Kuril adaları Rusiya
    У Северных Курил произошло землетрясение

