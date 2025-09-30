У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
В регионе
- 30 сентября, 2025
- 03:36
Специалисты зафиксировали у берегов полуострова Камчатка на востоке РФ подземный толчок магнитудой 6,1.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, жители краевого центра могли ощутить его интенсивностью до 5 баллов,
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 98 км. Глубина: 48 км. Магнитуда: 6.1. По инструментальным данным, в различных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до 5 баллов", - говорится в сообщении.
Министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев сообщил, угрозы цунами нет.
