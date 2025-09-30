Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 03:36
    У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

    Специалисты зафиксировали у берегов полуострова Камчатка на востоке РФ подземный толчок магнитудой 6,1.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    По данным ведомства, жители краевого центра могли ощутить его интенсивностью до 5 баллов,

    "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 98 км. Глубина: 48 км. Магнитуда: 6.1. По инструментальным данным, в различных районах краевого центра землетрясение ощущалось силой до 5 баллов", - говорится в сообщении.

    Министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев сообщил, угрозы цунами нет.

    землетрясение Камчатка

    Последние новости

    04:15

    АБР сохранил прогноз по инфляции в Азербайджане без изменений

    Финансы
    04:00

    АБР: Экономика Азербайджана в 2025 году вырастет на 2,4%

    Финансы
    03:36

    У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

    В регионе
    03:20

    Уиткофф: Реализация плана Трампа по Газе может повлиять на конфликт в Украине

    Другие страны
    02:55

    Демократы и республиканцы не договорились по финансированию правительства США

    Другие страны
    02:19

    Минобороны Армении расследует факт жестокого обращения с военнослужащей

    В регионе
    01:46

    Турция и Пакистан поддержали мирный план Трампа по Газе

    Другие страны
    01:07

    МИД Мадагаскара опроверг утверждения ООН о жертвах волнений

    Другие страны
    00:38

    Зеленский: Украина готовится к контролируемому экспорту оружия

    Другие страны
    Лента новостей