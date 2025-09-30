İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Kamçatka sahillərində 6,1 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb

    Region
    • 30 sentyabr, 2025
    • 04:48
    Kamçatka sahillərində 6,1 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb

    Mütəxəssislər Rusiyanın şərqindəki Kamçatka yarımadasının sahillərində 6,1 bal gücündə yeraltı təkan qeydə alıblar.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Baş İdarəsinin regional mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, 5 bal intensivliyə qədər zəlzələni diyarın mərkəzinin sakinləri hiss edə biliblər.

    "Petropavlovsk-Kamçatskidən məsafə: 98 km. Dərinlik: 48 km. Maqnituda: 6.1. Məlumatlara əsasən, zəlzələ regional paytaxtın müxtəlif ərazilərində 5 bal gücündə hiss olunub", - məlumatda deyilir.

    Regional fövqəladə hallar naziri Sergey Lebedev sunami təhlükəsinin olmadığını bəyan edib.

