Kamçatka sahillərində 6,1 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb
Region
- 30 sentyabr, 2025
- 04:48
Mütəxəssislər Rusiyanın şərqindəki Kamçatka yarımadasının sahillərində 6,1 bal gücündə yeraltı təkan qeydə alıblar.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Baş İdarəsinin regional mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, 5 bal intensivliyə qədər zəlzələni diyarın mərkəzinin sakinləri hiss edə biliblər.
"Petropavlovsk-Kamçatskidən məsafə: 98 km. Dərinlik: 48 km. Maqnituda: 6.1. Məlumatlara əsasən, zəlzələ regional paytaxtın müxtəlif ərazilərində 5 bal gücündə hiss olunub", - məlumatda deyilir.
Regional fövqəladə hallar naziri Sergey Lebedev sunami təhlükəsinin olmadığını bəyan edib.
