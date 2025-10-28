Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    У берегов Турции задержаны до 40 нелегальных мигрантов

    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 08:47
    У берегов Турции задержаны до 40 нелегальных мигрантов

    На побережье района Алиага в турецком Измире задержаны 37 нелегальных мигрантов.

    Как передает Report, об этом сообщило Командование береговой охраны страны.

    Согласно информации, среди задержанных 13 детей. Также спасены 28 нелегалов, столкнувшихся с угрозой утопления, 12 из них - дети.

    Напомним, что 24 октября в турецкой акватории Эгейского моря у побережья Бодрума в результате затопления лодки с нелегальными мигрантами погибли 17 человек.

    Турция нелегальные мигранты
    Türkiyədə 37 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

    Последние новости

    09:19

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2025)

    Финансы
    09:18

    В Турции четыре здания оказались разрушены в результате землетрясения

    В регионе
    09:16

    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.10.2025)

    Финансы
    09:00

    Казахстан намерен в 2029 году обеспечить профицит в энергосистеме страны

    Энергетика
    08:55

    Фондовые индексы США обновили рекордные максимумы

    Финансы
    08:47

    У берегов Турции задержаны до 40 нелегальных мигрантов

    В регионе
    08:36
    Фото

    Гражданам Азербайджана в Вашингтоне оказаны выездные консульские услуги

    Внешняя политика
    08:18
    Фото

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:46

    Ученые объяснили причину усиления штормов и ураганов

    Другие страны
    Лента новостей