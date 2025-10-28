У берегов Турции задержаны до 40 нелегальных мигрантов

На побережье района Алиага в турецком Измире задержаны 37 нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщило Командование береговой охраны страны.

Согласно информации, среди задержанных 13 детей. Также спасены 28 нелегалов, столкнувшихся с угрозой утопления, 12 из них - дети.

Напомним, что 24 октября в турецкой акватории Эгейского моря у побережья Бодрума в результате затопления лодки с нелегальными мигрантами погибли 17 человек.