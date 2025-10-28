İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Türkiyədə 37 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

    Region
    • 28 oktyabr, 2025
    • 06:51
    Türkiyədə 37 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb

    Türkiyənin İzmir şəhərinin Aliağa sahillərində 37 qeyri-qanuni miqrant saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Sahil Mühafizəsi Komandanlığı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, saxlanılan miqrantlardan 13-ü uşaqdır. Həmçinin boğulma təhlükəsiz il üzləşən 28 qeyri-qanuni miqrant xilas edilib. Onlardan 12-nin uşaq olduğu qeyd olunub.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 24-də Egey dənizinin Türkiyəyə aid hissəsində, Bodrum sahillərinə yaxın bölgədə qanunsuz miqrantları daşıyan qayığın batması nəticəsində 17 nəfər ölüb.

    miqrant Türkiyə qeyri-qanuni

