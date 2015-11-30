​У берегов Турции задержаны 113 беженцев

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В районе Айвалык турецкой провинции Балыкесир задержаны 113 человек, пытавшихся незаконным способом попасть на греческий остров Мидилли.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", данные лица были задержаны сотрудниками службы береговой охраны Турции по пути от острова Маден в Айвалык на греческий остров Мидилли. Беженцы, у которых наблюдались проблемы со здоровьем, были госпитализированы в государственную больницу.

Согласно информации, беженцы, большинство из которых составляют дети, являются гражданами Сирии, Индии и жителями Тибета.