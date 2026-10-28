Счетная палата подписала протокол о сотрудничестве с 4SIM

Счетная палата Азербайджана и Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) подписали протокол о сотрудничестве.

Как сообщили Report в Палате, подписание состоялось в ходе встречи делегации во главе с руководителем аппарата Счетной палаты Тамерланом Юсифзаде с делегацией во главе с исполнительным директором 4SIM Фаризом Джафаровым.

На встрече обсуждены вопросы расширения совместной деятельности и будущие направления сотрудничества между двумя учреждениями.

Также уделено внимание развитию человеческого капитала, возможностям организации совместных тренингов и просветительских мероприятий с участием государственных органов и высших учебных заведений.

Состоялся обмен мнениями по вопросам цифровой трансформации, применения искусственного интеллекта и передовых технологий, а также реализации совместных инициатив и расширения обмена передовым опытом.