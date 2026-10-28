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    Счетная палата подписала протокол о сотрудничестве с 4SIM

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 16:05
    Счетная палата подписала протокол о сотрудничестве с 4SIM

    Счетная палата Азербайджана и Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) подписали протокол о сотрудничестве.

    Как сообщили Report в Палате, подписание состоялось в ходе встречи делегации во главе с руководителем аппарата Счетной палаты Тамерланом Юсифзаде с делегацией во главе с исполнительным директором 4SIM Фаризом Джафаровым.

    На встрече обсуждены вопросы расширения совместной деятельности и будущие направления сотрудничества между двумя учреждениями.

    Также уделено внимание развитию человеческого капитала, возможностям организации совместных тренингов и просветительских мероприятий с участием государственных органов и высших учебных заведений.

    Состоялся обмен мнениями по вопросам цифровой трансформации, применения искусственного интеллекта и передовых технологий, а также реализации совместных инициатив и расширения обмена передовым опытом.

    Счетная палата подписала протокол о сотрудничестве с 4SIM
    Счетная палата подписала протокол о сотрудничестве с 4SIM

    Счетная палата Азербайджанской Республики 4SIM
    Фото
    Hesablama Palatası 4SİM ilə əməkdaşlıq protokolu imzalayıb
    Фото
    Azerbaijan's Chamber of Accounts and 4SIM sign cooperation protocol
    44 filmi
    44 filmi

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